YÖK’ten Sabah gazetesine yalanlama: Akademisyenlere mecburi hizmet yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sabah gazetesinde yer alan ‘Akademisyenlere iki yıl boyunca mecburi şark hizmeti geliyor’ haberini yalanladı.

Sabah’tan Ceyda Karaaslan’ın haberinde Ortadoğu Teknik (ODTÜ), Boğaziçi, İstanbul Teknik ve Marmara gibi üniversitelerde doktorasını tamamlayan akademisyenlerin en az iki yıla kadar Anadolu üniversitelerinde görev yapacağı belirtiliyordu.

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YÖK, haberi yalanlayan bir açıklama yaptı.

YÖK’ün açıklamasında, geçen temmuzda 2547 sayılı kanuna eklenen maddeye atıfta bulunuldu: “Bir üniversitede doktorasını bitirenlerin en fazla yüzde 20’si, aynı üniversitenin yardımcı doçent kadrolarına atanabilecek, geriye kalan yüzde 80’i ise doğu ya da batı illeri gözetilmeksizin farklı bir üniversitede bir eğitim öğretim yılı boyunca çalışmak koşuluyla doktorasını bitirdikleri üniversitede yardımcı doçent olabilecek.”

YÖK, akademisyenlere yer gösterecek

Bu düzenlemenin ardından, kanun kapsamındaki araştırma görevlilerinin doktora öğrenimleri sonrasında, bir akademik yıl için gidebilecekleri kurum bulma konusunda YÖK’e talepte bulunmaları üzerine YÖK tarafından Akademik Kariyer Platformu çalışması başlatıldı.

Bu platform, farklı bir üniversitede bir yıl çalışma koşulu getirilen yüzde 80’lik dilimdeki akademisyenlerin boşta kalmaması için onlara kariyerlerine devam edecek bir yer göstermek amacıyla oluşturulacak. Bu kapsamda üniversitelerin ihtiyaç duyduğu alanlardaki doktoralı insan kaynağı, üniversitelerle buluşturulacak.