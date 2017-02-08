YÖK’ten KHK ‘itirafı’: İhraç edilecek akademisyenleri üniversiteler belirliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilecek akademisyenlerin üniversiteler tarafından belirlendiğini açıkladı.

Dün gece yayınlanan 686 sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nde toplamda 34 ‘barış akademisyeni’ atılmıştı.

Ankara Üniversitesi’ni 22 ihraçla Marmara Üniversitesi takip etmiş, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 15, Anadolu Üniversitesi’nden de 18 ‘barış akademisyeni’ KHK’yla ihraç edilmişti.

‘Açığa alma, görevden uzaklaştırma ve ihraç talebini üniversiteler iletiyor’

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’ün haberine göre YÖK Basın Müşaviri Şener Aslan, YÖK’ün ihraçlarla ilgili bir takibinin olmadığını belirterek, ”İhraçlara yönelik tüm inisiyatif üniversitelerde. Kişileri üniversiteler belirliyor” dedi.

Aslan, üniversitelerde ihraç listelerinin hazırlanması sürecini şöyle anlattı: “Üniversitelerdeki terör örgütlerine yönelik bu tip soruşturmaları üniversiteler yapıyor. KHK’larda gördüğünüz A üniversitesinden B profesörünü üniversiteler belirliyor. İlk önce bunların incelemesini, daha sonra soruşturmasını, soruşturma sonrasında açığa alma, görevden uzaklaştırma ve daha sonra da ihraç talebini üniversiteler yapıyor.”

‘YÖK bütün inisiyatifi üniversitelere bıraktı’

YÖK’ün bu yönde bir karar aldığını kaydeden Aslan, “O yüzden biz YÖK olarak bütün bu safhaların üniversitelerde başlatılıp üniversitelerde bitmesi kararı aldık ve o şekilde devam ediyor. KHK’larda gördüğünüz kişiler tamamen üniversitelerinde yapılan inceleme soruşturma sonrasında ihraç edilme teklifi yapılan kişiler” diye konuştu.

İhraç kıstasları

Üniversitelerin bir komisyon kurduğunu ve tek değil, farklı kişilerin kararlarıyla ihraca yönelik rapor hazırlandığını belirten Aslan, ihraç kriterlerini de şöyle anlattı: “Birçok kıstas var ve üniversiteler onları değerlendiriyor. ByLock çok önemli bir kıstas ki o ByLock için de derecelendirmeler var. Her kullanıcı değil, aktif olanlar inceleniyor. Bank Asya’da belli dönemki para hareketleri…”

‘Eğitim-Sen üyesi olmak kriter değil’

Eğitim-Sen üyesi akademisyenler ‘hedefte’ olmasına rağmen Eğitim-Sen üyesi olmanın kriter olmadığını ileri süren Şener, bunun sadece bir iddia olduğunu savundu.

İhraçlara yönelik itirazlar noktasında inisiyatifin üniversitelerde olduğunu kaydeden Şener, “Hayır, biz neden bu aşamaların nasıl işlediğini takip edelim ki? Hem ‘Üniversitelere dokunmayın, YÖK üniversiteleri özgür bıraksın diyorlar, hem de YÖK neden üniversiteleri denetlemiyor’ diyorsunuz. Bu tamamen üniversitelerde yürütülen bir süreç” dedi.