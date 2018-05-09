YÖK: Vakıf üniversitelerinin yarısı kazanç aktarımı için arsa alım-satım işinde

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YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Cahit Güran, 73 vakıf üniversitesinin bulunduğunu ve bunların yarısının ticari amaçla kurulduğunu belirterek, “Kaynak aktarımına zemin oluşturmak üzere rayiçlerine göre yüksek bedellerle arsa, arazi ve bina alımı yapılıyor” dedi.

Güran, “(Üniversiteler) Öğrenci başına 20 bin-30 bin TL gibi ücret alırken öğrenci başına hizmet maliyeti 4 bin-5 bin lira” diye konuştu.

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Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre, Güran, bahsedilen vakıf üniversitelerinin elde ettiği gelirleri yükseköğretim alanına dönük yatırımlara dönüştürmek yerine üniversite dışına aktardığını ve bunun için karmaşık usuller kullandıklarını söyledi.

Güran, “Öğrenci gelirlerini yurt dışında üniversite kurmak üzere ortakları bulundukları şirketlere transfer ederek kaynak aktarımı da yapılıyor. Mütevelli heyeti başkan ve üyeleri ile yakınlarının bağlantılı olduğu firmalardan emsaline göre yüksek bedellerle mal ve hizmet alımı, inşaat işleri yapıyorlar. Kaynak aktarımına zemin oluşturmak üzere rayiçlerine göre yüksek bedellerle arsa, arazi ve bina alımı yapılıyor, kiralamalar gerçekleştiriliyor” dedi.

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Bakkalın el değiştirmesinden daha kolay

Anayasa’ya göre yükseköğretim alanında kazanç amacı güden girişimlere izin verilmediği gibi yine Anayasa uyarınca, vakıf üniversitelerinin kazanç amacı güdemeyeceği, kurucu vakfa ve üçüncü şahıslara kaynak aktaramayacağı, aktardığı tespit edilen üniversitelerin kapatılacağı belirtiliyor.

Güran, “Buna rağmen son dönemlerde bazı vakıf yükseköğretim kurumları birtakım usullerle el değiştiriyor, başka bir ifadeyle satılıyor. Devlet tarafından kuruluş izni verilen bu kurumların el değiştirmesinden birtakım kişilerin yüksek miktarda kişisel menfaat ve kazanç elde ettiği söylentileri ve şikâyetleri artarak devam ediyor. Vakıf üniversiteleri bakkalın el değiştirmesinden daha kolay el değiştiriyor” diye konuştu.

Öğrenci başına 15 bin lira kazanç

Vakıf yükseköğretim kurumları bünyesinde çok sayıda büyük iktisadi işletme ve şirketler kurulduğunu belirten Güran, “Bu işletmelerin üniversite ve üçüncü kişilerle arasındaki ilişki, yasal dayanak olmadığı için takip edilemiyor” dedi.

Bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci başına 15-20 bin TL kazanç elde edecek şekilde hareket ettiğini vurgulayan Güran, “Öğrenci gelirlerini çok yüksek tutarlı tanıtım-reklam harcaması, komisyon ücreti, danışmanlık ve hizmet bedeli gibi çeşitli adlar altında ‘yersiz’ ödemeler şeklinde mütevelli heyeti başkan ve üyeleri ile yakınlarına aktarıyorlar. Mütevelli heyeti başkan ve üyeleri ile yakınlarının sahip olduğu ya da bağlantılı olduğu firmalara kısa zaman aralıklarında mükerrer anlaşmalarla mükerrer ödeme yapıyorlar. Öğrenci gelirlerini yurtdışında üniversite kurmak için transfer ediyorlar.”