YÖK, kendisine ihraç yetkisi verilmesine itiraz etti: Üniversiteler özerk

Yükseköğretim Kurulu, Meclis’e sunulan yasa tasarısında akademisyenlerin ihracı konusunda kendisine yetki verilmesine “Üniversiteler özerktir, atama yetkisi olmayan kurumun ihraç yetkisi olmaz” diye karşı çıktı.

TBMM Adalet Komisyonu’na sunulan OHAL sonrası düzenlemeleri içeren yasa tasarısına YÖK’ten itiraz geldi.

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Gazeteci Pervin Kaplan’ın kendi internet sitesinde yayınladığı habere göre, YÖK, komisyona gönderdiği görüş yazısında akademisyenlerin ihracı konusunda kendilerine yetki verilmesine karşı çıktı. İtirazını ‘atama yetkisi olmayan kurumun ihraç yetkisi de olmaz’ gerekçesine dayandıran YÖK yazısında üniversitelerdeki atama sürecini madde madde anlattı:

– Üniversitelerimiz Anayasamızda ve kanunda zikredildiği gibi kamu tüzel kişiliğine sahip özerk kurumlardır.

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-Bütün yurt sathına yayılmış olan üniversitelerimiz YÖK’e bağlı (taşra teşkilatı) değildir.

-Üniversitelerde ilan edilecek akademik kadroların sayıları ve ilan şartları üniversitelerce belirlenmektedir.

– Bu kadrolara başvuran adayları değerlendirecek jüri üyeleri de üniversitelerce belirlenmektedir.

– Atanacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahil FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle iltisakı ve irtibatının bulunup bulunmadığına ilişkin kanaat, devletin ilgili kurumlarıyla yapılan yazışmalar neticesinde üniversitelerce tespit edilmektedir.

– Üniversitece yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde atamalar da YÖK tarafından değil rektör tarafından yapılmaktadır.

9 Temmuz’da kadro YÖK’ün yetkileri kaldırıldı

– Hatta 09.07.2018 tarihli 703 sayılı KHK ve 10.07.2018 tarihli 2 ve 3 numaralı ve 15.07.2018 tarihli 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile rektör ve öğretim elemanı planlamalarına karar alma ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin kadro ilanlarına ilişkin YÖK yetkileri tamamen kaldırılmıştır.

– Özetle atama sürecinde bütün işlemler üniversitelerimiz tarafından yapılmakta olup üniversitelerde rektör ataması dahil hiçbir atamada YÖK’ün dahli ve yetkisi artık bulunmamaktadır.

‘Uluslararası mahkemede savunmak zor’

YÖK atama süreçlerini sıraladıktan sonra komisyona itiraz gerekçelerini şöyle üç madde halinde şöyle sıraladı:

– Atama sürecinin hiçbir aşamasında dahli ve yetkisi bulunmayan Yükseköğretim Kurulunun, öğretim elemanlarının kamu görevlerinden ihracında yetkili kılınması bu teklifin 23. Maddesinin b fıkrasının 10. Bendi ile çelişmesinin yanı sıra ihraç kararlarının yerel ve uluslararası mahkemelerde savunulmasını da zorlaştıracaktır.

– Ayrıca, bugüne kadar uluslararası akademik platformlarda konuya ilişkin yapılan ve muhataplarca makul karşılanan bu süreçlerin; özellikle üniversite yönetimlerince yerinden yürütüldüğü şeklindeki argüman artık ortadan kalkacaktır.

– Sonuç olarak atamaya yetkili olunmayan akademik personelin kamu görevinden ihraçlarının YÖK tarafından yapılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.