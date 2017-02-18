YÖK başkanı ‘hızlı’: İhraçların olduğu okullara kadro takviyesi yapıyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, akademik ihraçları da içeren 686 sayılı kanun hükmünde kararnameyle akademinin ‘çölleştirilmesinin’ ardından ‘hızlı bir şekilde’ kadro takviyesi yapıldığını açıkladı.

Üniversitelerdeki ihraç dalgasının en büyüğü 686 Sayılı KHK ile gerçekleşmiş, 184’ü imzacı olmak üzere toplam 330 akademisyen ihraç edilmişti. 672 Sayılı KHK ile 42, 667 ve 668 Sayılı KHK’larla iki, 673 Sayılı KHK ile bir, 675 Sayılı KHK ile 24, 677 Sayılı KHK ile 15, 679 Sayılı KHK ile 43, 686 Sayılı KHK ile 184 imzacı akademisyenin kamu görevinden çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Saraç’ın, KHK’yla ihraç edilen 312 akademisyen için “Görevimizi yaptık” dediği ileri sürülmüş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, profesörlerin ve doçentlerin de bedel ödemesi gerektiğini söylemişti.

AA’ya konuşan Saraç, ihraçların yaşandığı üniversitelerin öğretim üyesi taleplerini kısa bir süre içinde sonlandırdıklarını söyledi.

‘Rektörleri YÖK’e davet ediyoruz’

Saraç şöyle devam etti: “Birinci vazifemiz, bu ihraçların yükseköğretim kurumlarında sürdürülen eğitim öğretim faaliyetlerine bir sekte vurmaması. Özellikle ihraçların yoğun yaşandığı üniversitelerin rektörlerini YÖK’e davet ediyoruz, istişareler yapıyoruz. Tedbirleri masaya yatırıyoruz ve çok hızlı bir şekilde de kadro takviyeleri yapıyoruz.”

YÖK kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilecek akademisyenlerin üniversiteler tarafından belirlendiğini açıklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise yoğun eleştirilerin ardından, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda sıkıntı yaşayabildiklerini ve bunları düzeltme yoluna gittiklerini söylemişti.