İlk yedi ayda 1098 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk yedi ayında en az 1098 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

İSİG’in yazılı açıklamasına göre, en çok ölüm 212 işçiyle nisanda, en az ölüm 113 işçiyle mart ayında kayda geçti.

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Geçen yılın ilk yedi ayında can kaybı sayısı 1004’tü.

Bu yılın temmuz ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 164 oldu. İşçilerin 161’i erkek, üçü de kadındı. Aralarında yedi çocuk, altı da sığınmacı vardı.

En çok iş cinayeti 11 ölümle Sakarya’da görüldü. Bu kenti, dokuz can kaybıyla İstanbul, sekiz ölümle Kocaeli ve Bursa takip etti.