Yılın ilk sekiz ayında en az 1306, ağustosta ise en az 208 iş cinayeti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre ağustosta en az 208 işçi, yılın ilk sekiz ayında ise en az 1306 işçi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Arşiv

Raporda aylara göre dağılım baz alındığında, ocakta en az 114 işçi, şubatta 133, martta 113, nisanda 221, mayısta 165, haziranda 188, temmuzda 164, ağustosta ise en az 208 işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

208 işçinin 172’si ücretli işçi ve memur, 36’sı ise çiftçi ve esnaftı.

16 kadın, 192 erkek işçi

Yaşamını kaybedenlerin 16’sı kadın, 192’si erkek. Kadın iş cinayetleri tarım, kimya, tekstil, ticaret, metal, sağlık ve genel işler işkollarında yaşandı.

Yedi çocuk işçi

Yedi çocuk işçi can verdi; çocuk işçi cinayetleri tarım ve metal işkollarında yaşandı.

Hayatını yitiren 12 sığınmacı işçiden dokuzu Suriyeli, biri Afganistanlı, biri Nepalli ve biri ise Özbekistan uyrukluydu.

Ağustos ayında ölümler en çok tarım, inşaat, ticaret/büro, sağlık, taşımacılık, metal, belediye/genel işler ve tekstil işkollarında meydana geldi.

En fazla ölüm nedenleri ise sırasıyla Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, elektrik çarpması, kalp krizi, zehirlenme/boğulma ve şiddet.

Manisa ilk sırada

Şehirlere göre dağılımda 13 can kaybıyla Manisa başta gelirken, bunu birer can kaybıyla Samsun ve Şanlıurfa, 10’ar can kaybıyla da Ankara ve İstanbul takip etti.