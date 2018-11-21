Yerel seçime doğru: CHP’nin randevu talebine Saadet’ten olumlu yanıt

CHP ile Saadet Partisi, Mart 2019 seçimine aylar kala ittifak görüşmesi yapma kararı aldı.

İki parti, İYİ Parti ve Demokrat Parti’yi de yanlarına alarak 24 Haziran’daki Meclis ve cumhurbaşkanı seçimine ‘millet ittifakı’ adıyla girmişti.

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Yerel seçim öncesi İYİ Parti’nin nabzını yoklayan CHP’den bir adım daha geldi. Saadet’e ılımlı mesajlar veren CHP, bu partiyle de ittifak görüşmesi yapacak.

Genel merkezdeki merkez yönetim kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Önümüzdeki günlerde Saadet Partisi’nden randevu talep edeceğiz” dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Salıcı’ya “Kapımız herkese açık” cevabını verdi.

Görüşmenin ne zaman yapılacağı belirtilmedi.