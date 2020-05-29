Yeni vakaların görüldüğü Ordu’nun valisi: Dışarıdan gelenler sorumsuz davranıyor

Corona virüsü salgınını kontrol etme aşamasına gelen Ordu’da, yeni vakalar görülmeye başlandı. Bir günde yedi vaka görülünce bunun kente dışarıdan gelenlerden kaynaklandığını söyleyen Vali Seddar Yavuz, “İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kentteki vakalar, Ramazan Bayramı’yla artmaya başladı. Tanı konulan yedi kişinin temas ettiklerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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Ordu’ya gidenlerin kendilerini izole etmeleri gerektiğini belirten Yavuz, “Mahalle muhtarlarımız, mahallelerine dışarıdan gelen şahısları takip edip, mutlak suretle güvenlik birimlerimize bildirmeleri gerekir” dedi.

Yavuz, kente yurt içi ve dışından gelenlerin yanısıra havaların ısınmasıyla halkın sokağa, park, meydan ve sahillere akın etmesinin, kalabalık halde oturulmasının da vaka artışında etken olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Salgının bittiği varsayımıyla hareket ediliyor. Yapmış olduğum denetimlerde bu durumu gözlemliyorum. Yaratılan bu sosyal hareketlilik, ilimizde pozitif vakalarda artışa neden olabilmektedir. Aksi takdirde, pozitif vakalarda artış olabilir.”

11 bin 200 testin yapıldığı kentte, 300 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 22 hasta ise vefat etti. Üç hastanın entübe olduğu kentte, yoğun bakımdaki hasta sayısı yedi.