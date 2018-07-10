Yeni sistem: Herhangi bir dört yıllık lisans mezunu idari hakim olabilecek

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için çıkarılan 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre dört yıllık yüksek öğrenim görmüş herhangi bir aday idari hakim olabilecek.

703 Sayılı KHK’nın 136’ncı maddesine göre, idari yargı adaylarında, ‘hukuk fakültesinden mezun olmak ya da bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlardan en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak’ şartları aranacak.

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2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 8’inci maddesine göre idari yargı adayları için hukuk fakültesinden veya iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olmak şartı bulunuyordu.

KHK’yla ilgili maddesi değiştirilen 1983 tarihli düzenlemede idari yargı adayları için şöyle deniyordu: “Hukuk fakültesinden mezun olmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışında alınacak adaylar bakımından her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış.”