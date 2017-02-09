Yeni KHK’yla tek taraflı yayının önü açıldı: Televizyonlara ceza verilemeyecek

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 330 akademisyenin ihraç edildiği kanun hükmünde kararnamenin (KHK) ardından bir KHK daha yayımlandı.

687 sayılı yeni kararnamede, en dikkat çekici detay, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesinin yürürlükten kaldırılması oldu. Bu madde, eşitlik ilkesini de içeren esaslara aykırı olarak yayın yapan özel televizyon ve radyolara yayın durdurma ve para cezaları verilmesini öngörüyordu.

Maddenin kaldırılmasıyla, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğine gidilirken yayın kuruluşlarına özgürce tek bir kampanyaya dair haberlere yer verme hakkı verilmiş oldu.

Yeni KHK’da, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu’nda yer alan ‘kuran ve işleten’ ibaresi ‘kuran ve/veya işleten’ olarak değiştirildi.

Yayınlanan KHK’daki son detaylar şöyle:

* Kapatılan özel radyo ve televizyonların; sahip oldukları yayın lisansları, yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri izinleri Maliye Bakanlığının bu yöndeki talebi üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilecek.

* Kayyum atanmasına karar verilen şirketlerin ortaklık payları ve varlıkları gerekli görülürse, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış ve tasfiye yapılabilecek. Satış ve tasfiye sürecinde şirket, ortaklık payları ve varlıkların yönetiminin atanan yöneticiler tarafından yürütülmesine devam edilecek. Satış veya tasfiyeden elde edilen gelirler Hazineye irat kaydedilecek.

* Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Bu yetki valiliklere devredilebilecek. Düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 lira ceza verilebilecek.

* Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama veya yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçu olmaktan çıkartıldı.