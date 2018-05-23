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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Akit sınır tanımıyor: Eşiyle fotoğrafını paylaşan Başak Demirtaş’a ‘buzlama’

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı görmek için her hafta Diyarbakır’dan Edirne’ye giden eşi Başak Demirtaş, bugünkü görüş sonrası fotoğraf paylaştı. Muhafazakar Yeni Akit gazetesiyse buna ilişkin haberini fotoğrafta Başak Demirtaş’a buzlama yaparak paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Başak Demirtaş fotoğrafı görüşmeden sonra Twitter’da “Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum :)” mesajını paylaştı.

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Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulanan Selahattin Demirtaş’ı ziyarete gideceğini de şu sözlerle paylaşmıştı: “Yine uzun yollar var gidilecek, bugün günlerden Edirne. Kucak dolusu selamlar götürüp moral depolamaya gidiyorum.”

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