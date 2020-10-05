Yedi aydır bekleyen talep: Filyasyon ekibi artık rapor verebilecek

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan kişilerin işyerlerine vermek için ihtiyacı olan raporların filyasyon (hasta takip) ekibi hekimlerince verilebileceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, dernek temaslı veya pozitif vakaların izolasyonlarının sağlanmasını salgının önünü kesmek için en öncelikli önlem olarak tanımlandığını belirtti.

Reklam

Rapor için izolasyon deliniyor

Açıklamada, pandemi boyunca işyerlerinden rapor talep edilen bu kişilerin raporları almak için evden çıkıp sağlık kuruluşlarına, en çok da aile hekimlerine gittiklerinin ve çok sayıda bulaşa sebep olduklarının dile getirildiği aktarıldı.

Derneğin, karantina listesindeki kişilerin SGK’ya otomatik olarak bildirilerek raporlu sayılabilecekleri veya filyasyon ekibine bu yetki verilerek bulaşın önlenebileceğini önerdiği kaydedildi.

‘Yedi ay’ sitemi…

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlık tarafından bu talebimizin salgının yedinci ayında da olsa yerine geldiğini görmekteyiz. Filyasyon ekiplerinin kullandığı Filyasyon Takip Sistemi’ne (FİTAS) eklenen rapor sekmesi ile sorun bir şekilde çözülmüş oldu.

Reklam

Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlarımızın işyerlerine vermek için ihtiyacı olan raporlar, 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren filyasyon ekiplerince verilebilecek ve vatandaşların karantinalarını bozmalarına gerek kalmayacak. İzolasyondaki vaka ve temaslıların istirahat raporlarının oluşturulması FİTAS-SGK entegrasyonuyla sağlanmıştır. Bu sayede danışman doktorlar e-raporları FİTAS üzerinden oluşturabilecektir. Oluşturulan istirahat raporları SGK tarafından sonuçlandığında kişilere bilgilendirme SMS’i gönderilecektir. Vatandaşlar raporlarına e-Nabız ve e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek.”