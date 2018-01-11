Mahkemeler, AYM’nin kararına uymuyor: Şahin Alpay ve Mehmet Altan’a tahliye yok

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘hak ihlali’ kararına rağmen eski Zaman yazarı Şahin Alpay ve akademisyen Mehmet Altan’ın tahliyesi zora girdi.

AYM, bugün yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyelerin önünü açmıştı.

Reklam

DHA, AYM’nin kararı mahkemelere gönderdiğini duyurdu. İkilinin avukatı Veysel Ok da Alpay için 13’üncü, Altan içinse 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

İlerleyen saatlerde İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkeme, tahliyeyi talebini reddettiği kararında AYM kararının kendilerine tebliğ edilmediğini, yüksek mahkemenin ‘tedbir’ niteliğinde bir karar vermediğini de kaydetti.

Mahkeme, ‘sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyetini, mevcut delil durumunu, istenen cezanın üst sınırını ve delillerin toplanmamış olmasını’ da ret kararına gerekçe gösterdi.

Altan’a da tahliye yok

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi da Altan’ın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verdi. Heyetten bir hakim ise karşı oy kullanarak Altan’ın tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme, AYM’nin gerekçeli kararının henüz yazılıp kendilerine gönderilmemesini tahliye talebini reddettiği kararına gerekçe gösterdi. Mahkeme ayrıca hangi gerekçeyle AYM kararının verildiğinin bilinmediğini de ifade etti.

Aynı mahkeme, diğer tutuklu yazarlar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da tahliye taleplerini oybirliğiyle reddetti. Yazarların avukatı, AYM’nin kararının emsal olacağı gerekçesiyle ikili hakkında da talepte bulunmuş.

Her iki ağır ceza mahkemesinin tutukluluğa devam kararı verdiği dakikalarda, Altan ve Alpay’ın tahliyesini isteyen AYM, Twitter hesabından kararlarını paylaştı.

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay başvurusunda

başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirine ilişkin karar vermiştir. Kararın

basın duyurusu ve tam metnine Mahkemenin internet sitesinden ulaşılabilir. — Anayasa Mahkemesi (@AYMBASKANLIGI) January 11, 2018

Bir yıldan fazladır tutuklular

Altan, darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla 10 Eylül 2016’da gözaltına alınarak 22 Eylül 2016’da tutuklanmıştı. Eski Zaman yazarı Alpay da 30 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı.