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Yaramazlara biraz batar!

Yasadışı yayın yapan 137 internet sitesine erişim engeli

Adana’da, bir ayda yasadışı yayın yapan 137 internet sitesine erişim engellendi.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre jandarma ekipleri, kasım ayında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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Bu kapsamda, ‘yasadışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş’ içerikli suç teşkil eden 130, ‘PKK terör örgütünü övücü’ içerikli yayın yapan üç ve kurumların isim ve simgelerini kullanarak ‘oltalama’ yöntemiyle dolandırıcılık amaçlı dört site tespit edildi.

Sitelere Türkiye’den erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne müracaat edilmesi sonucu engellendi.

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