Yardımcı pilot, kuleden ‘inmemeleri’ yönünde uyarı almadıklarını söyledi

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag’ın, kuleden ‘inmemeleri’ yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

5 Şubat’ta, Pegasus Havayolları’na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış ve üç parçaya bölünmüştü. Üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

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İstanbul Anadolu başsavcılığı tarafından, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, yardımcı pilot Pondaag’ın dün tercüman eşliğinde ifadesi alındı.

Üzgün olduğunu ifade eden Pondaag’ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini, kuledeki görevlilerin kendilerine, “İnmeyin” demediğini söylediği belirtildi.

O meteorolojik verileri hatırlamadığını anlatan Pondaag’ın, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını, ancak tutunamadıklarını söylediği ve yöneltilen birçok soruyu hatırlamadığı gerekçesiyle yanıtlamadığı ifade edildi.