Wuhan’daki Türkiye vatandaşlarını getirecek uçak bugün havalanıyor

Çin’de corona virüsü salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentinde yaşayan 34 Türkiye, yedi Azerbaycan, yedi Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşını getirmek üzere askeri kargo uçağı ambulansa dönüştürüldü.

Fotoğraflar: DHA

‘Çin’deki Türk vatandaşların tahliyesi’ isimli operasyonla karantina bölgesi Wuhan’dan alınacak vatandaşların Türkiye’ye getirilmesi için Çin hükümetiyle gerekli görüşmeler yapıldı. Gün içinde UMKE yetkilileri ile birlikte havalanacak A400M askeri kargo uçağı, Kayseri’den Ankara’daki Etimesgut Askeri Havaalanı’na geldi.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet uçağa yüklendi. Tıbbi malzemelerin salgının daha fazla yayılmasının önüne geçilebilmek amacıyla Çinli yetkililere teslim edileceği öğrenildi.

Uçağa binmeden muayene edilecekler

Tahliye edilecek kişilerden uçağa alınmadan önce sağlıklı olduğuna dair beyan alınacağı belirtildi. Ayrıca bu kişilerin enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edileceği ifade edildi.

Uçaktaki herkesin maske takacağı, dönüş yolculuğu için hazırlanan paketli gıda ve tek kullanımlık içeceklerin her kişiye ayrı pakette verileceği ve atıkların ayrı ayrı çöp poşetlerine konulacağı bildirildi.