Wikipedia erişime açıldı: BTK’nın uyguladığı bir karar bulunamıyor

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesinin Resmi Gazete’de yayımlanması, ardından Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin, açılması yönünde karar vermesi ardından, bu gece saat 22:30 sıralarında erişime açılacağı duyurulan Wikipedia’ya artık Türkiye’den ulaşılabiliyor. Kararı uygulayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) web sitesindeki sorguda ise kurumun ‘uyguladığı bir kararın bulunmadığı’ bilgisi ile karşılaşılıyor.

BTK’nın erişim engeli olan siteler sorgusunda wikipedia.org için ‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı’ sonucu ile karşılaşılıyor.

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Wikipedia’nın Türkiye’de erişime açılması, dünyadaki internet sansürlerini izleyen NetBlocks sitesi tarafından da teyit edildi.