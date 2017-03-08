Wikielaks’ten yeni belgeler: CIA, televizyon ve bilgisayar üzerinden dinleme yapıyor

Wikileaks, CIA’e yönelik ‘en büyük ifşa’sına başladı. Yayımlanan belgelerde CIA’in geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefon ve televizyonlar ile bilgisayarlar üzerinden dinleme yaptığı bilgileri yer aldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre CIA’e ait olduğu belirtilen, ‘Vault 7’ adlı 8 bin 761 belgede CIA’in Windows, Android, iOS, OSX ve Linux tipi bilgiyasarlar ile internet sağlayıcılara sızmayı başaran yazılımların geliştirildiği kaydedildi.

Belgelere göre CIA, müttefik istihbarat servislerinin WhatsApp, Telegram ve Signal gibi anlık mesajlaşma uygulamalarına sızarak ses ve mesaj trafiğini izledi.

Wikileaks’in yayınladığı belgelerde ‘Weeping Angel’ (Ağlayan Melek) adlı sistemde Samsung’un F8000 model akıllı televizyonuna sızılabildiği, kullanıcıların televizyonlarının kapandığına ikna edildiği ve televizyon aracılığıyla ses ve görüntü kaydının alınabilindiği belirtildi. Sızılabilen cihazlar arasında HTC ve Sony marka cihazların da olduğu kaydedildi.

‘iPhone ve iPad için özel birim var’

CIA’in iPhone ve iPad üzerine çalışan ve telefonunun kamerasına, mikrofonuna ve yazışmalarına girmesini sağlayan özel bir biriminin olduğu ifade edilen Wikileaks belgelerinde, CIA’in bilgisayar sistemlerine girmenin yollarını aradığı ve bunun suikastlar için kullanılabileceği belirtildi.

CIA’in akıllı televizyonlara sızmak için İngiliz İstihbarat Servisi’yle birlikte çalıştığı da iddia edildi.

Ancak CIA, belgelerde yer alan bilgilerin doğruluna ilişkin yorum yapmayacağını açıkladı.