Vera Araştırma anketi: AKP-MHP Meclis’te çoğunluk değil, HDP 7 Haziran’a yakın

Vera Araştırma’nın anketine göre AKP ile MHP’nin ittifakı Meclis’te çoğunluğu sağlayamazken, HDP’nin oyu, AKP’nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran seçimlerine benzer düzeyde.

Vera Araştırma, 5-11 Haziran tarihlerinde 23 kent ve 49 ilçede 2 bin 419 kişiyle görüşerek hazırladığı anketin sonuçlarını açıkladı.

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Anket sonucuna göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 48,4 oy alıyor.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oyu yüzde 28,8, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 11,7, İYİ Parti lideri Meral Akşener ise yüzde 10,3’te.

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Diğer adaylar Temel Karamollaoğlu yüzde 0,4, Doğu Perinçek ise yüzde 0,3’te kalıyor.

Bu sonuca göre 13’üncü cumhurbaşkanı, ikinci turda belirlenecek. İkinci turda ise Erdoğan yüzde 51,9, İnce yüzde 48,1’de. Akşener’in ikinci tura kalması halinde ise Erdoğan yüzde 54,1, Akşener yüzde 45,9 oy alıyor.

AKP-MHP Meclis’te çoğunluk olamıyor

Meclis’te ise AKP, Erdoğan’dan daha az oy alıyor. Buna göre ankette AKP’nin oyu yüzde 43,6, CHP’nin yüzde 27,4, HDP’nin yüzde 12,3, İYİ Parti’nin yüzde 8,2, MHP’nin yüzde 7,3, diğerlerinin ise yüzde 1,2.

Ancak ittifaksız bu dağılım, ittifakla AKP ile MHP’yi ‘eritiyor.’

Buna göre ittifaksız yüzde 50’yi geçen AKP ile MHP, ‘cumhur ittifakı’yla yüzde 49,2’de kalıyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin ‘millet ittifakı’ yüzde 38,5, HDP ise yüzde 12,1.

HDP 7 Haziran’da yüzde 13,12 oy almıştı.