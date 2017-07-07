Ver mehteri: ‘Adalet Yürüyüşü’ korteji İstanbul’da 16 Türk devletinin bayrağıyla karşılandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğündeki ‘Adalet Yürüyüşü’ korteji, İstanbul il sınırında mehteran ekibi ve 16 Türk devletinin bayrağıyla karşılandı.
CHP Tuzla ilçe örgütü tarafından getirildiği öne sürülen Mehteran ekibi, Mehter Marşı ve İzmir Marşı’yla Ölürüm Türkiyem adlı şarkıyı çaldı.
Mehter takımı Kemal Kılıçdaroğlu’nu İzmir Marşı’yla karşıladı#KorkmaADALETGeliyorhttps://t.co/XG7IZWjN4L pic.twitter.com/O5HwkwHsuV
— Yarın Haber (@yarinhaber) 7 Temmuz 2017
‘Adalet Yürüyüşü’ korteji İstanbul’da, Mehter Marşı ve 16 Türk devletinin bayrağıyla karşılandı https://t.co/kDNUfTha9n pic.twitter.com/G3L7bUdTTj
— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 7 Temmuz 2017
16 büyük Türk devleti bayrağı ve mehter marşı eşliğinde İstanbul’a girer #Adalet arayanlar pic.twitter.com/3EhGDG2h4L
— kabapelit🇹🇷 (@erkankabapelit) 7 Temmuz 2017