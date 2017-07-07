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Ver mehteri: ‘Adalet Yürüyüşü’ korteji İstanbul’da 16 Türk devletinin bayrağıyla karşılandı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğündeki ‘Adalet Yürüyüşü’ korteji, İstanbul il sınırında mehteran ekibi ve 16 Türk devletinin bayrağıyla karşılandı.

Fotoğraf: @ceyhunirgil

CHP Tuzla ilçe örgütü tarafından getirildiği öne sürülen Mehteran ekibi, Mehter Marşı ve İzmir Marşı’yla Ölürüm Türkiyem adlı şarkıyı çaldı.

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