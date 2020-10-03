Van Cumhuriyet Savcısı Kaya, ‘corona’ya yenik düştü

Van’da görev yapan 54 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, yaklaşık 20 gündür ‘corona’ tedavisi gördüğü YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde yaşamını yitirdi. Hayvanseverliği ile tanınan Kaya’nın cenazesi, Van Adliyesi’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bursa’ya gönderildi.

Fotoğraf: DHA

Bursa Adliyesi’nden üç yıl önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan evli ve bir çocuk babası Kaya, yaklaşık 20 gündür corona tedavisi gördüğü, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde bugün hayatını kaybetti. Kaya’nın acı haberi, Van Adliyesi’ni yasa boğdu. Kaya için bugün Van Adliyesi önünde tören düzenlendi.

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Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Dede, Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, hakim savcılar ve adalet personeli katıldı.

Törende konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, “Van Cumhuriyet Savcımız Özgür Katip Kaya’nın kaybı sebebiyle acımız çok fazla. Çok üzgünüz. Kendisi her zaman yardımsever çalışkan, başarılı özverili kişiliğiyle tanıdık. Söyleyecek söz bulmakta güçlük çekiyorum. Savcımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Özgeçmişinin okunmasının ardından Özgür Katip Kaya’nın cenazesi, yapılan dualarla son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bursa’ya gönderildi.

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Hayvanseverliği ile tanınıyordu

Hayvanseverliği ile bilinen Kaya, sürekli sosyal medya hesabından beslediği sokak hayvanlarını paylaşıp, ayrıca hayvanlara eziyet edip öldürenlere hapis cezası getirilmeli diye açıklama yapmıştı. Kaya, “Bu eylemler, kabahat değil, suç olarak kabul edilmeli ve bu eylemleri gerçekleştirenlere hapis cezası verilmeli. Verilen hapis cezaları da paraya çevrilmemeli ve ertelenmemeli” demişti.

Cumhuriyet Savcısı Kaya, aynı zamanda hayvanlara yönelik artan şiddetin önlenebilmesi için, hayvan sevgisinin okullarda ders olarak okutulması yönünde de çağrı yapmıştı.