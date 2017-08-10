Valiliğe göre Şemdinli’de işkence yok ‘zorla derdest’ var

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Hakkari valiliği, Şemdinli ilçesinin Şapatan köyünde köylülerin işkenceye uğramadığını, ‘yetkiler dahilinde zorla derdest edildiğini’ savundu.

Bir Özel Harekat polisinin PKK’lılarla çatışmada yaşamını yitirmesinin ardından iddiaya göre 2 bin nüfuslu köy ablukaya alınmış, pek çok kişiye meydan dayağı atılmıştı.

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Valiliğin açıklamasında şüpheli şahısların ‘hukuka uygun olarak gözaltına alındığı’, güvenlik güçlerine direnenlerin ‘yetkiler dahilinde zor kullanılarak derdest edildiği’ öne sürüldü.

Açıklama şöyle: “Güvenlik güçlerimiz tarafından Şemdinli İlçesi Altınsu Mahallesinde 05.08.2017 günü icra edilen operasyon esnasında açılan ateş sonucu bir polis memurumuz şehit olmuş, bunun üzerine ateşin geldiği değerlendirilen bölgelerde bulunan şüpheli şahıslar hukuka uygun olarak gözaltına alınmışlar, ancak bu esnada güvenlik güçlerimize direnen şahıslar da yetkiler dahilinde zor kullanılarak derdest edilmişlerdir. Daha sonra gözaltına alınırken darp edildikleri iddiası ile Savcılık Makamına müracaat eden 10 vatandaşımızın işlemleri devam etmekte olup, bunlar arasında kadın bulunmamaktadır. Ayrıca kusuru olan personel tespit edilirse haklarında gerekli idari tahkikat da yapılacaktır.”

Tanrıkulu’ndan soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuyla ilgili verdiği soru önergesinde, olaya adı karışan kolluk güçleri ve amirleri ve Hakkari valisinin görevden alınıp alınmayacağını, işkenceye maruz kalanlar arasında kadın ve çocukların bulunup bulunmadığını, kaç köylünün darp raporu aldığını ve köylülere şikayetlerini geri çekme veya şikayette bulunmamaları yönünde baskı yapıldığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu.