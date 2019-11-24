Diken

Yaramazlara biraz batar!

Validen bacak bacak üstüne atan öğretmene: Öğretmen gibi otur da bir görelim

Konya Valisi Orhan Toprak, bir etkinlikte kendisini dinlerken bacak bacak üstüne atan öğretmeni “Öğretmen gibi bir otur da görelim” diye azarladı.

Fotoğraf: DHA

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Selçuklu Kongre Merkezi’nde program düzenlendi. Kutlama programına katılan Toprak, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Toprak, konuşması sırasında salonda arasında bir erkek öğretmenin bacak bacak üstüne attığını gördü.

Reklam

Toprak, öğretmene şöyle seslendi: “Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim. Böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikip de valinin karşısında oturmak değil! Allah Allah… Bu kadar eğitim alıp geliyorsun… Beni değil arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz halen ilkokul öğretmenimizin bize destur edindirdiği hareketlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Biz onu hareketleriyle örnek alıyoruz ve öyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalansa söyleyin.”

Diğer öğretmenler bu sözlerin ardından Toprak’ı alkışladı.

Reklam

SON HABERLER

Pentagon: Suriye’de IŞİD karşıtı operasyona, DSG ile birlikte yeniden başlayacağız

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ortadoğu’da IŞİD’e karşı operasyonları yürütmekle görevli birimi CENTCOM komutanı General Kenneth McKenzie, Suriye’nin doğusunda, 500 personelle IŞİD’e karşı operasyonların günler, haftalar içinde başlayacağını açıkladı. McKenzie, bu operasyonlarda, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birlikte hareket edeceklerini bildirdi.

ABD’de yasadışı lobici ile bağlantılı AKP’ye yakın işadamı sorgulandı, bilgi verdi

ABD makamları tarafından yasadışı lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve bunu kabul eden bir ABD vatandaşının, Türkiye adına da AKP’ye yakın bir işadamı aracılığıyla faaliyet yürütmekle suçlanarak yargılandığı ortaya çıktı. Yasadışı lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanan Amerikalı ile ilişkide olan AKP’ye yakın Türk işadamının, FBI tarafından sorgulandığı bildiriliyor.

Cumhurbaşkanlığından, ‘İnce’ iddiasındaki araç giriş-çıkışlarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’li bir isimle görüştüğü iddialarına ilişkin ortaya atılan, yeni iddiaları da yalanladı. Altun, gazeteci Talat Atilla’nın internet sitesinde zikrettiği otomobil plakalarının, kayıtlarının olmadığını, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir. Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir” sözleriyle yanıt vererek yalanladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...