Validen bacak bacak üstüne atan öğretmene: Öğretmen gibi otur da bir görelim

Konya Valisi Orhan Toprak, bir etkinlikte kendisini dinlerken bacak bacak üstüne atan öğretmeni “Öğretmen gibi bir otur da görelim” diye azarladı.

Fotoğraf: DHA

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Selçuklu Kongre Merkezi’nde program düzenlendi. Kutlama programına katılan Toprak, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Toprak, konuşması sırasında salonda arasında bir erkek öğretmenin bacak bacak üstüne attığını gördü.

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VİDEO

Konya valisinden öğretmene: Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelimhttps://t.co/YSTYMS9jmE pic.twitter.com/x7a5qaSXJ5 — Diken (@DikenComTr) November 24, 2019

Toprak, öğretmene şöyle seslendi: “Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim. Böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikip de valinin karşısında oturmak değil! Allah Allah… Bu kadar eğitim alıp geliyorsun… Beni değil arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz halen ilkokul öğretmenimizin bize destur edindirdiği hareketlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Biz onu hareketleriyle örnek alıyoruz ve öyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalansa söyleyin.”

Diğer öğretmenler bu sözlerin ardından Toprak’ı alkışladı.