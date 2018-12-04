Uzman ziraatçiden uyarı: İlaçlı meyve yeteri kadar beklenmeden sofraya geliyor

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, hasattan bir hafta önce atılması gereken ilacın üç gün önce kullanıldığını belirterek bunların daha sonra halde satıldıklarını söyledi.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre Ticaret Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın Avrupa’ya ihraç edilecekken gümrükten dönen 460 ton limon, 17 ton çilek ve 30 ton kayısı hakkındaki soru önergesine yanıt verdi.

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Limon detayı

Bakanlık, 2017’de çeşitli ülkelere gönderilen 139 ton limon ve 22 ton kayısının geri döndüğünü bildirdi. Ayrıca 58 ton kirazın da Türkiye’ye geri döndüğünü bildirdi. Diğer meyveler hakkında veri paylaşılmadı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde ise geri dönen limon miktarı 460 ton, kayısı da 30 ton olarak kayda geçti. Bununla birlikte 17 ton da çilek geri gönderildi.

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Özellikle limondaki artış dikkat çekti. Her 1000 limonun biri geri gönderilmiş oldu. Toplam ihracatta ise bu oran binde 3.

‘Dönen her ürün hastalıklı değil’

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi konsey üyesi Ali Kavak, Rusya’nın bazı ürünleri Akdeniz meyve sineği ‘bahanesiyle’ geri yolladığını ifade etti.

Sineğin insan sağlığına bir etkisi olmadığını dile getiren Kavak, “Ürünün raf ömrü azalıyor. Rusya ise haşerenin ülkesinde yayılmasını istemiyor. Her dönen ürün hastalıklı değildir” dedi.

Süresinden önce ilaç

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, geri dönen ürünlerin Türkiye’nin tarımsal itibarı için ‘sıkıntılı olduğunu’, bu ürünlerin tüccarlar tarafından diğer ülkelere gönderilmeye çalışıldığını kaydetti.

Türkiye’de iç tüketimde de kimyasal kalıntılara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran oda başkanı, şunları dile getirdi: “Örneğin hasattan yedi gün önce atılması gereken ilaç için sadece üç gün bekleniyor. Sonra ürün hale gidiyor, buradan da manava ve bizim masamıza geliyor. Bu yüzden hallerde de mutlaka tarımsal test yapılmalı.”