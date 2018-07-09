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Yaramazlara biraz batar!

‘Uyum’ KHK’sı: Yeni bakanlık kuruldu, asılsız 112 çağrısına para cezası

 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bir kanun hükmünde kararname (KHK) daha yayınlandı.

Bugün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan 703 numaralı KHK’da birçok madde yer aldı.

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Düzenlemelerden bazıları şöyle:

* Ambulans servisi olan 112’yi arayıp asılsız ihbarda bulunanlara valilikler tarafından 250 lira para cezası kesilecek.

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* ‘Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’ ibaresi ‘MİT’; ‘Müsteşar’ ibaresi ise ‘Başkan’ şeklinde değiştirildi.

* TSK Personel Kanunu’ndaki değişikliğe göre subayların bekleme süreleri cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.

* Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı.

* Genelkurmay başkanının görev ve yetkisine ait kanun ile YAŞ’ın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun kalktı.

* Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü gibi bazı kurumlar lağvedildi.

* TÜBİTAK başkan yardımcıları ve Bilim Kurulu üyelerinin görevleri sona erdi.

* Bakanlıklarda bakan yardımcıları, bağlı kuruluşlarda başkanlar atanacak.

* Avrupa Birliği Bakanlığı’nın personeli Avrupa Birliği Başkanlığı’na devredildi.

* TCMB Kanunu’ndaki “(TCMB) Başkanı Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir” fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

* TCMB başkan yardımcıları için aranan ‘meslekleriyle ilgili en az 10 yıl çalışma ve başkanın önerisi ile müşterek kararla 5 yıl süreyle atanma’ ibaresi kaldırıldı.

Bakanlık kararı

Kararnameyle birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

* Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
* Ticaret Bakanlığı
* Maliye ve Hazine Bakanlığı
* Tarım ve Orman Bakanlığı
* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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