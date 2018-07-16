Müftülükle anlaşıldı: İÜ, botanik bahçesini kullanmaya devam edecek

İstanbul Üniversitesi, Diyanet’e devredilen İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından eğitim ve bilimsel amaçlı olarak kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen Alman Prof. Dr. Alfred Hilbron tarafından 1935’te kurulan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi geçen yılın ağustos ayında Diyanet’e bağlı İstanbul müftülüğüne devredilmişti.

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Aradan geçen zaman boyunca ağaç, çalı, otsu, tropik ve subtropik yaklaşık 5 bin bitkinin bulunduğu bahçenin akıbetinin ne olacağı kesinlik kazanmadı. Diken’in ocak ayındaki sorusu üzerine bilgi veren Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), alanın müftülüğe tahsis edildiğini, ancak teslim alınmadığını bildirmişti.

Cevapta, burada nasıl bir uygulama yapılacağı ya da nasıl projelendirileceği konusunda bilgi olmadığı da belirtilmişti.

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Okuldan yapılan açıklamada, bahçenin öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından eğitim ve bilimsel amaçlı olarak kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Botanik Bahçesi’nde sadece binaların boşaltılacağını, binada yer alan laboratuvarlar ve eğitim alanlarının Beyazıt’taki yerleşkede faaliyet göstermeye devam edeceğini duyuran üniversite açıklaması şöyle devam etti: “İstanbul Müftülüğü, var olan İÜ Botanik Bahçesi’nin daha da iyi hale gelmesi için İstanbul Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütecek. 1935 yılında kurulan ve ağaç, çalı, otsu tropik ve subtropik 5000 adet bitki içeren İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri tarafından eğitim, uygulama dersleri ve bilimsel amaçlı olarak kullanılmaya devam edecek.”

Üniversite, Vezneciler Yerleşkesi’ndeki İÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü binasının tamamlanmasıyla birlikte ise laboratuvarlar ve çalışmalarını sürdüren öğretim üyelerinin kalıcı olarak taşınacağını kaydetti.