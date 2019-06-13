Üniversiteli kamu işçilerinin statü isyanı: İlkokul mezunu müdür var, yükselemiyoruz

Kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS, İş Beceri Değerlendirmesi ve mülakat gibi aşamalardan geçerek giren üniversite mezunlarının 4857 sayılı kanun nedeniyle ‘memur’ statüsü yerine ‘vasıfsız işçi’ statüsünde görünmesi mağduriyete neden oluyor.

Temsili fotoğraf

Üniversiteli İşçiler Platformu, mevcut kanun nedeniyle üniversite mezunu olmalarına rağmen işçi statüsünde gözüküp memurlara ait hiçbir özlük hakkından yararlanamadıklarını açıkladı. Platform üyeleri ‘görevde yükselme’ sınavına girip yükselemediklerini kaydetti.

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Platformun açıklamasında şöyle dendi: ”Tek talebimiz var; var olan kadromuzun memurluk kadrosuna dönüştürülmesi. En basit anlatımla talebimiz kadro değil statü değişikliği.”

Statü değişikliğinin sadece memur işi yapana değil, kendi alanlarının dışında çalıştırılan binlerce üniversite mezunu işçilerin de kapsaması gerektiğini ifade eden Platform sözcüleri şöyle konuştu: ”Amirlerinin istekleri doğrultusunda kendi alanlarının dışında çalıştırılan değerli arkadaşlarımızı dışarıda bırakacak bir çalışma yeni mağdurları yaratacaktır. Yeni mağduriyetlerinin yaşanmaması için herkesi kapsayacak bir çalışma yapılmasını istiyoruz.”

Açıklamada, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 2018 yılında konuya ilişkin verdiği kanun teklifinin halen komisyonda olduğu, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un üniversiteli işçilerin mağduriyetleriyle ilgili Meclis’e verdiği soru önergesinin halen cevaplanmadığı belirtildi.

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Üniversiteli işçiler anlatıyor

Üniversiteli İşçiler Platformu üyelerinin bazılarının yaşadıkları mağduriyete ilişkin açıklamaları şöyle:

‘Sorumlum ilkokul mezunu’

T.K.: Ben aşçı olarak çalışıyorum. Lise mezunu köy hizmetlerinden geçme ambar memuru bana karışmaya hiç yetkisi olmadığı halde sırf işçiyim diye her gün gelip bana fırca atıp görevim olmamasına rağmen yerleri temizlettirip saçma sapan iş yaptırıyor. Ayrıca benden önce işe girmiş ilkokul mezunu insanı başıma sorumlu yaptılar. Şu an ilkokul mezunu insanın elinin altında çalışıyorum.

‘Sınavına girip yükselemiyorum‘

B.Z.: Bir bakanlığa bağlı kuruluşlardan birinde çalışıyorum. Yıllardır yan masada çalışan arkadaşımla farklı statüde değerlendiriliyorum. Hem ücret hem de sosyal haklar bakımından. Görevde Yükselme sınavına girip yükselemiyorum. Mesela yöneticilerim bile benden düşük seviyede eğitim almış kişiler. Tayin hakkım ya da başka kuruma geçiş hakkım yok. Küçümsemek değil ama İlkokul mezunu bir temizlik personeli ile ayni seviyede değerlendirilmek istemiyorum.

E.E.: 14 yıldır işçiyim. Muhasebeciyim, işletme mezunuyum. Benim müdürüm lise mezunu yükselip müdür olamıyorum.