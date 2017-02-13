Üniversiteler ayaklandı, medya suskun: İhraçlara öğrencilerden dalga dalga tepki

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden 330 akademisyenin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmesi ülkenin dört bir yanındaki kampuslerde protesto edildi.

686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nden 34’ü ‘barış akademisyeni’ olmak üzere toplam 72 akademisyen atılmıştı. 72 kişinin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’ni, 23 akademisyenin ihraç edildiği Marmara Üniversitesi izliyordu.

İhraçlara karşı sadece akademisyenlerin okullarından değil, diğer üniversitelerden de ses gelmeye başladı. Türkiye’nin dört bir yanında yapılan eylemler, ana akım medyaya öğrenci eylemleri yansımasa da sosyal medyada dalga dalga yayılıyor.

Ankara Üniversitesi

Çok sayıda akademisyenin ihraç edildiği, Tiyatro bölümünde sadece dört akademisyenin kaldığı Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencileri, ‘Patron çıldırdı, kapatıyoruz’ yazılı pankart astı. Öğrenciler bölüm önünde de bir basın açıklaması yaptı.

Marmara Üniversitesi

İhraç edilen akademisyenler ve öğrenciler Göztepe kampusünde buluştu. Basın açıklamasına ‘ülkücü’ gruplar saldırdı, altı kişi gözaltına alındı.

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi dışında eylemlerin bir başka adresi Tıp Fakültesi oldu. Akademisyenler ‘Hocama dokunma’ yazılı afişin önünde basın açıklaması düzenledi.

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversiteliler, Kadıköy’deki Devlet Konservatuarı önünde DTCF’yle dayanışma eylemi düzenledi. Öğrenciler ‘Hocama dokunma’ yazılı dövizler taşıdı.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, Barış İçin Akademisyenler’in bildirisinin akıllara kazınan başlığı ‘Bu suça ortak olmayacağız’ yazılı dövizlerle eylem yaptı.

Uludağ Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri ‘Özgür sanat özgür tiyatro’ pankartıyla eylem yaptı.

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi’nde yapılmak istenen eyleme polis saldırdı. Basın açıklaması Eğitim-Sen şubesinde gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri ‘Hocama dokunma’ yazısıyla bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi

Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri DTCF Tiyatro Bölümü ve ihraç edilen akademisyenler için eylem düzenledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğrencileri ellerinde ‘Yaşayacağız Vanya Dayı’, ‘Hocama Dokunma’, ‘Özgür Eğitim İstiyoruz’, ‘Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Yalnız Değildir’, ‘Özgür Sanat Özgür Tiyatro’ ve ‘Sanat Özgürlük Tarafından Emzirildikçe Büyür’ yazılı dövizler taşıdı.

Eylemde, yazar Milan Kundera’nın ‘Jack ve Efendisi’ isimli oyunundan bölümler okundu.

Öğrenciler, basın açıklamasında şunları söyledi: “Suçlu varsayılan kişiler sadece tiyatro için sevgi, emek ve barış aşılayan akademisyenlerdir. Bilimin ve bilginin ışığında şekillenmiş nesiller yetiştiren bilim insanlarının özlük haklarına, tiyatro öğrencilerinin ihtiyacı vardır. Biz öğrenciler aydınlıktan güç alan kişileriz. Ankara DTCF Tiyatro’nun kuruldukları günden bugüne kadar sergiledikleri toplumsal ve üretken tavır bu bölümlerin yalnızca ve yalnızca sanat ortamına bir kazanım sağlama ve topluma bir ayna tutma görevini üstlendiklerini belirtmek isteriz. Bugün yedi hocası akademiden ihraç edilmiş, geleceği muğlak bir DTCF Tiyatro var. Atılan hocalarımızın bize öğrettiği bir şey varsa o da ‘Tiyatro, direnmenin sahnedeki estetik adıdır’. Yedi hocamız yanındayız, ihraçları kesinlikle kabul etmiyoruz. Sesimiz bir fısıltı kadar hızlı ve bir sel kadar güçlüdür.”