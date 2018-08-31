Üniversite yerleştirme sonuçları: En başarılı sosyal bilimler, en başarısız imam hatipler

Üniversite sınav sonuçlarına göre lisans programları dikkate alındığında, en başarılı liseler yüzde 64.48 oranıyla sosyal bilimler liseleri olurken, en başarısız liseler yüzde 15.8’le imam hatip liseleri oldu.

Sınava giren 234 bin 657 öğrencinin yalnızca 37 bin 87’si bir lisans programına yerleşti. Bu oran altı öğrenciden birinin lisans programına yerleştiğini ortaya koydu.

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pervinkaplan.com’da yer alan habere göre, lisans programları dikkate alındığında en başarılı liseler yüzde 64.48 oranıyla sosyal bilimler liseleri, yüzde 57.4 oranıyla özel fen liseleri ve yüzde 51.57 oranıyla fen liseleri.

Anadolu liselerinden lisans programlarına yerleşme oranı ise yüzde 29.61.

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İmam hatip liselerinde ise lisans programlarına yerleşme oranları yüzde 15.80.

Tercih yapma hakkına sahip 1 milyon 749 bin 144 adaydan 1 milyon 206 bin 811’i tercih yaptı. 542 bin 333 aday ise tercih yapmadı.

Sınava katılan 2 milyon 381 bin 412 adaydan 857 bin 240’ı üniversiteli oldu. Bu adaylardan 394 bin 945’i lisans programlarına yerleşti.

Üniversitelere kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.