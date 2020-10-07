Üniversite öğrencileri için ‘nöbetçi yurt’ uygulaması başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerin yüz yüze ve hibrit eğitime geçmesi nedeniyle, nöbetçi yurt sistemine başlandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

AA’nın haberine göre bakanlığın açıklamasıda, 81 ilde nöbetçi yurtların belirlendiği ifade edildi.

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Yüz yüze eğitim görecek öğrencilerin, bunu gösterecek gerekli belgeyi il müdürlüklerine ya da nöbetçi yurt müdürlüğüne ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı.

Belgelerini getiren öğrencilerin kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın nöbetçi yurtlarda barınabileceği kaydedildi.

Nöbetçi yurtların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde paylaşıldı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Yüz yüze/hibrit eğitime geçen öğrencilerimiz için nöbetçi yurtlarımız hizmet vermeye başladı. Maske, mesafe, temizlik tedbirlerine dikkat ediyoruz.”