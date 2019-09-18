Uniq’te Sezen Aksu müzikali ve 150 oyun var: Davetiye için TEMA’ya bağış şart

SEÇİL TÜRESAY

Sanatseverlere İstanbul’da, doğayla iç içe ‘performans’ izleme şansı veren Uniq Istanbul, bu yıl, geçen sezon 100 olan oyun sayısını 150’ye çıkarmayı hedefliyor. 1156 kapasiteli Uniq Hall ve 1000 kişilik Glass Room ile kışları 2 bin 156 kişiyi, yaz aylarında ise Uniq Açık Hava’da 7 bin kişiyi ağırlayabiliyor. Alışveriş, yemek gibi birimleri ayırarak, sadece kültür-sanattan sorumlu olması amacıyla kurulan Pangea’nın genel müdürü Sonay Yücel, geçen sezon 65 bin olan seyirci sayısını 120 bine çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.

Mekanın adı ‘yünik’ diye okunuyor

Öncelikle belirtelim.. mekanın adı İngilizce’de, ‘eşsiz, benzersiz, tek’ anlamında kullanılan ‘unique’ kelimesinden geliyor; dolayısıyla ‘yünik’ diye okunuyor.

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Fotoğraflar: Uniq İstanbul

Sonunda ‘u’ ve ‘e’ harfleri olmadan yazıldığı için kafaların karıştığını, yazılsa bile herkesin İngilizce bir kelimenin nasıl söylendiğini bilemeyebileceğini belirten Yücel, “Kurulurken tanıtım ajansının azizliğine uğradık. ‘Unik’ diyen de var ‘uniks’ veya ‘ünik’ diyen de. Kısa olması iyi ama söylenişinde sıkıntı olabiliyor” diyor.

Yazları programında ağırlıklı olarak konserlere yer veren ve Başka Sinema işbirliğiyle açık havada sinema keyfi sunuyor ‘mekan’. Kış sezonunda ise tiyatro oyunlarına ağırlık verse de caz veya klasik müzik konserlerine de ev sahipliği yapıyor.

‘Açığı’ beşinci, kapalısı ‘dördüncü’ sezonuna girecek Uniq İstanbul’da sahnelenecek yeni oyunları sorunca, ilk olarak Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun rol aldığı komedi ‘Aşk Geçmişim’i (üstte) söylüyor Yücel.

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Bundan böyle kendi prodüksiyonlarını yapacaklar

15 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak oyunun özel bir yanı var; o da ‘kendi prodüksiyonları’ olması. “Sadece mekan işletmek yeterli değil. İçerik de üretmek lazım” diyen Yücel, ‘Aşk Geçmişim’in bir ilk olduğunu ve devamının geleceğini anlatıyor.

İstanbul Tiyatro Festivali’nin açılış oyunu ‘Io’ -oyunun yazar ve yönetmenliğini üstlenen Şahika Tekand’ı sahnede de izleyeceğiz- hem festivalde hem de sonrasında Uniq Hall’da olacak. Yücel’in ümitli olduğu yeni prodüksiyonlar arasında ‘The Full Monty’ filminden uyarlanan, oyuncu kadrosunda Cansel Elçin, Reha Özcan’ın da yer aldığı ‘Çıplak Vatandaşlar’ ve Onur Saylak ve Şükran Ovalı’nın rol aldığı ‘Evlat’ var.

Kardeş Türküler’in Ahmet Kaya’nın şarkılarıyla hikayesini anlattığı ‘Hep Sonradan’, ‘Arzu Tramvayı’, Bergüzar Korel’in rol aldığı ‘Kızlar ve Oğlanlar’ ve Songül Öden’in yedi farklı kadını canlandırdığı ‘Lal Hayal’ ise sevilen ve devam edecek yapımların arasında yer alıyor.

Sezonun en çok ses getirecek yapımlarından biri ise Mustafa Oğuz’un Sezen Aksu’nun şarkılarını kullanarak hazırladığı müzikal olacak. Yücel’in anlattığına göre adının önce ‘Gülümse’ olması düşünülen ancak vazgeçilip yeni isim arayışına girilen müzikali, ‘Minik Serçe’ hayranları kaçırmak istemeyecek.

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Oyunlar Anadolu ve Avrupa’da turneye çıkacak

Bu yıl kendi yapımlarının yanısıra bir başka ilke daha imza atıyor Uniq İstanbul; Türkiye’ye ve Avrupa’ya açılıyor. Bursa’da bir salonun işletmesini devralmayı planladıklarını, Konya, Gaziantep’in aralarında olduğu kentlerde salon kiralayarak oyunları Anadolu’ya götüreceklerini söyleyen Yücel, yurt dışından ise Avusturya’daki ‘Sanat Cephesi’yle (Kunst Offensive) ile işbirliği yaptıklarını anlatıyor: “Oyunlar ocaktan itibaren Avrupa turnelerine başlıyor; üst yazı ile sergilenecek. Merkezi Viyana’daki oluşum ile Viyana Türk Tiyatro Festivali’ni ortak düzenleyeceğiz.”

‘Keşke bizde de ucuza satılan son dakika bileti olsa’

Bilet fiyatlarının ortalama 90 lira, geçen yıl doluluk oranının yüzde 70 olduğunu söyleyen Yücel, “Çoğu İstanbullu için, öğrenci indirimi olsa da gençler için de yüksek bir rakam. Avrupa’daki gibi satılmayan biletlerin ‘son dakika’ bileti adı altında daha ucuza satılması mümkün değil mi” sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Keşke son dakika bileti uygulaması Türkiye’de de olabilse. Daha geniş kitlelere ulaşmak isteriz. Hem sanatçılar açısından da iyi koltukların boş kalmaması. Ancak bir biletleme firmasıyla anlaşırsan sana, ‘Sen biletini başka bir portalda satamazsın’ diyor. Rekabet kurulu inceleme başlattı. Bilet satışındaki özgürlük alanımız genişlerse bahsettiğiniz türden uygulamalar olabilir. Özetle şu anki mevzuat buna izin vermiyor; düzenleme gerekli.”

Boğaziçi Üniversitesi’nin genetik bölümü mezunu Yücel eğitimini aldığı işi yapmayanlardan. Folklor oynayan, Şaman Dans Tiyatrosu’nun bünyesinde yer alan, Şehir Tiyatroları’nda koreografi yapan Yücel’in kamu yararına çalışabilecek bir profesyonel olduğunu düşünerek ‘satın alınıp kullanılmayan’ biletlerle ilgili neler yapabileceklerini de soruyorum.

‘Gidemeyeceğiniz oyunların biletleri ikinci ele geçsin’

Şöyle yanıtlıyor: “Bu da önemli bir sorun. İnsanlar gelemeyince yakınlarına veriyor biletlerini genellikle ama kimseye vermeyip koltuğunu boş bırakan da var. Aslında yollasalar veya getirseler; başkaları için kullanılsa çok iyi olur. Bir tür ikinci el bilet gibi.. bu kentte onların boş bıraktıkları koltukları dolduracak, imkan olmadığı için bilet alamayan çok sayıda sanatsever var. Hatta sosyal medya üzerinden bile iletişim kurulup bilet ‘ikinci el‘e iletilebilir.”

“Türkiye’de dans tiyatrosu seviliyor mu” sorusuna, “Kanayan yarama bastınız. Ben dans tutkunuyum ama maalesef bizde çok geniş bir kitleye hitap etmiyor henüz” yanıtını veren Yücel’in ağırlamak isteyip de ağırlayamadığı isimlerin başında usta oyuncu Genco Erkal ve piyanist Fazıl Say geliyor. Yücel, yurt dışından ise Britanya Ulusal Tiyatrosu’nu (National Theatre) Uniq İstanbul’da görmeyi hayal ediyor.

‘Devletten sıfır destek’

En yeni teknolojiyi kullandıklarını, malzemenin yurt dışından gelmesi ve kur artışının etkisiyle özellikle büyük prodüksiyonlarda maliyetin yüksek olduğunu, bunun da fiyatlara yansıdığını vurgulayan Yücel, devletin özel kuruluşlara destek vermemesinden yakınıyor.

“Dünyada devletin sanata çok büyük katkıları var; özel kurumlara da destek veriyor. Biz sıfır destekle bilet satarak elde ettiğimiz gelirle dönmeye çalışıyoruz” diyen Yücel ve ekibi, sivil toplum ve eğitim kuruluşlarına ellerinden geldiği kadar destek veriyor.

Sivil toplumla dayanışmaya devam edeceklerini söyleyen Yücel, “Bu yaz yine ormanlarımız yandı. Bu nedenle bizden ve tiyatro topluluğundan davetiye istendiğinde 10’uncudan sonraki davetiyeler için kişi başına TEMA’ya iki ağaç bağışlamalarını şart koşacağız” diyerek 1 Ekim’de başlayacak sezonun belki de en anlamlı projesini duyuruyor.