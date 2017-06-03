‘Uluslararası bir isimle devam edecek’: ‘Vodafone Arena’ artık ‘Vodafone Park’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın statlardan ‘arena’ isminin kaldırılması talimatının ardından isim değişikliğine giden son kulüp Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nisan 2016’da açılan Vodafone Arena’nın isminin ‘Vodafone Park’ olarak değiştirildiği belirtildi.

‘Uluslararası bir isimle devam edecek’

Stadın Avrupa’daki muadilleri gibi şehre hizmet eden çok amaçlı bir kompleks haline geldiğini dile getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Uluslararası bir isimle Vodafone Park olarak bu vizyonu geliştirerek devam ettirecek” dedi.

‘Arenalara karşıyız’

Stadyumlardan ‘arena’ isminin kaldırılması için Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a talimat verdiğini açıklayan Erdoğan, şunları söylemişti: “Arenalara karşıyız. Arenalarda geçmişte neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi? İnsanları parçalattırdıklarını biliyorsunuz. Bakana talimatı verdim arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek arena? Bizim dilimizde böyle bir şey yok.”