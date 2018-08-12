‘Ulusal Ordu’ komutanı: Yalnız Türkiye yardım ediyor, maaş ve silah alıyoruz

Suriye’de Özgür Suriye Ordusu olarak bilinen ‘muhalif güçlerin’ yeniden yapılanmasıyla oluşturulan ‘Suriye Ulusal Ordusu’nun başındaki Albay Haitham Afisi, kendilerine tek destek olan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Reuters’e konuşan Afisi, daha yolun başında olduklarını ve çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduklarını ve düşmanlarının ‘Esad, PKK ve IŞİD’ olduğunu söyledi. Afisi şöyle devam etti: “Ulusal Ordu’ya tüm destek yalnızca Türkiye’den geliyor. Başka ortak devlet yok. Türkiye savaşçıların maaşlarının ödemesini yapıyor. Lojistik destek ve gerekli görülmesi durumunda silah yardımında bulunuyor.”

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Afisi birliklerine rastgele ateş açmamaları, üniforma giymeleri, kanun hükümlerini ve adaleti temsil etmesi için yeni kurulan askeri polisle işbirliği içinde olmaları, diğer fraksiyonlarla rekabete girmemeleri talimatı verildi.

Ulusal Ordu, ‘muhalefet güçleri’ içindeki farklı yapılara kendi hapishanelerini, mahkemelerini kurma yasağı da getirmiş.

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‘Devrime hizmet edenlere yardıma hazırız’

İdlib’de muhalif birlikler ile cihatçı örgütler arasında devam eden çatışmalar için de Albay Afisi, “Devrimin amacına hizmet eden tüm örgütlere yardım elimizi uzatmaya hazırız” dedi.

BBC’nin aktardığı habere göre, Ulusal Ordu 35 bin savaşçıdan oluşuyor. Ulusal Ordu’nun daha önce birleşip ayrılan muhalif gruplardan farklı olmasının sebebinin de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Operasyonu’yla YPG’yi bölgeden uzaklaştıran ‘Türk varlığı’ olduğu belirtiliyor.

‘Esad’ın önünde en büyük engel olabilir’

Türkiye desteğiyle kurulan ordu için, “Muhalif örgütler arasındaki çekişmeleri sona erdirirse, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeybatıda yeniden güçlenmesinin önündeki en büyük engel olabilir” değerlendirmesini yapan Reuters Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktığını aktardı. Haberde, Türkiye’nin rolünün yalnızca müttefik gördükleri Suriyeli muhalifleri desteklemekle kalmadığı, bölgede okullar, hastaneler inşa edildiği ve PTT’ye ait beş şube açıldığı belirtildi.