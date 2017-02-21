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Yaramazlara biraz batar!

Ülkücü Ozan Arif’ten ‘Hayır’ şiiri: Satıldık be kardeşim, anlasana satıldık!..

 

MHP’lilerin yakından tanıdığı Ozan Arif, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyeceğini, “Cahilce ‘Evet’ deme; bizi satan kurtulur! Arif’ce ‘Hayır’ de ki; belki vatan kurtulur” dediği bir şiirle açıkladı.

Yeniçağ’da yer alan habere göre, ülkücü camianın bilinen isimlerinden Ozan Arif, MHP’de muhalif lider adayları ve bazı vekillerle benzer bir konum alarak referandumda ‘Hayır’ deme çağrısında bulundu.

Parti başkanı Devlet Bahçeli’yle arasındaki gerginlikten dolayı parti etkinliklerine çağrılmayan Ozan Arif, parti yönetimine sert eleştirilerin yer aldığı bir şiir kaleme aldı.

Ozan Arif’in ‘Hayır’ dediği şiiri şöyle:

CAHİLCE ‘EVET’ DEME!..

Benim vatan sevgimle,

Hiç kimse yarışmasın!..

Ben kurtlara seslendim,

Çakallar karışmasın!..

Soruyorsun velâkin, ne söylesem bilmem ki!..

Ancak şöyle söylersem, anlarsın beni belki!..

Bir, beş değil kaç kere, ateşlere atıldık!

Satıldık be kardeşim, anlasana satıldık!..

Seni, beni teşkilat, bağımızdan tuttular!..

Götürüp el alemin, sürüsüne kattılar!..

Açık açık durum bu, ne beni yoruyorsun?

Kurt’tan köpek olur mu, ne diye soruyorsun?

Seni, beni, bizleri, satana ‘Hayır’ elbet!..

Atimizi ateşe, atana ‘Hayır’ elbet…

‘Hayır..’ diye haykır ki, bizi satanlar duysun,

Türkiye‘de Türklüğe, Türk‘e çatanlar duysun…

Pe-ka-ka’yı daha dün boşayanlar utansın!..

Fetö ile nikahsız yaşayanlar utansın!..

Ata sözüdür ata, domuz gönü post olmaz,

Bunların hiç birinden ülkücüye dost olmaz…

Sakın evet deyip de yılanları koruma!

Hırsızı, hırsızlığı, çalanları koruma…

Yasa diye yapılan planlara ‘Hayır’ de…

Bütün bu yalanlara, dolanlara ‘Hayır’ de.

O on sekiz maddeyi, iyi oku, iyi bak…

Gayesi Vatan değil, kişileri korumak!..

Cahilce ‘Evet’ deme; bizi satan kurtulur!

Arif‘ce ‘Hayır’ de ki; belki vatan kurtulur!..

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