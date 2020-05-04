ULAK genel müdürü: 5G şebekesi 2021 ortasında hazır

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, 5G radyo ve çekirdek şebekesinin 2021 ortasında hazır edileceğini açıkladı.

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Balcı, şirket olarak corona virüsü salgını döneminde, herhangi bir kesinti olmadan 5G radyo ile birlikte 5G teknolojisinin farklı birimlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, “Tüm bu çalışmalarımızın 2020’de çeşitli aşamalarda test ve gösterimi yapıldıktan sonra 2021’de saha testlerinin gerçekleştirilmesini ve 2022’de operatörlerimizin kullanımına sunulmasını hedefliyoruz” dedi.

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5G baz istasyonu (5G radyo ve erişim şebekesi) çalışmalarına 2018’de ASELSAN ve Turkcell ile TÜBİTAK projesi kapsamında başladıklarını söyleyen Balcı, 2019’un sonlarına doğru, yaptıkları çalışmaların yine TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uca Yerli Milli 5G (UUYM5G) projesi kapsamındaki çalışmalarla birleştirildiğini ifade etti.