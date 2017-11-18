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Tutuklu işadamı Osman Kavala’dan Sabah’a suç duyurusu

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Tutuklu işadamı Osman Kavala’nın avukatları, Sabah’ta yayınlanan ‘Osman Kavala Henri Barkey ile 93.5 saat görüştü’ haberini yalanlayarak suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’da 19 Ekim’de gözaltına alınan Kavala, 1 Kasım günü ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Evrensel’in haberine göre Sabah’ın haberini ‘sistemli, tamamıyla gerçekdışı ve soruşturmanın gizliliğini ihlal eden nitelikte’ diye tanımlayan hukukçular, sorum kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Sabah’tan Kenan Kıran’ın ‘Osman Kavala Henri Barkey ile 93.5 saat görüştü’ başlıklı, başsavcılığın incelettiği telefon dökümlerine dayandırılan haberde, ABD’li uzman Henri Barkey’in, Kavala’nın şirketine ait, ancak şirket görevlileri ya da Kavala’nın yakınlarının kullanımındaki telefonlarla yaptığı 93 saat 34 dakika 1 saniyelik görüşme kaydı olduğu öne sürülmüştü. Barkey’nin Kavala’yla doğrudan görüşmese de yakınları aracılığıyla kendisiyle bağlantıya geçtiği savunulmuştu.

Star gazetesi de İstanbul başsavcılığının, ‘Gezi eylemleri, 17-25 Aralık soruşturması ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı’ olduğu iddiasıyla Barkey hakkında yakalama kararı çıkarttığı öne sürülmüştü.

Haberde, dosyada Barkey’nin 1 Kasım günü ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklan işadamı Osman Kavala’yla buluşmalarının da ‘şüphe uyandırıcı’ faaliyet olarak geçtiği öne sürülmüştü.

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