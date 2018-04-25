Tutuklu iki Yunan askerine iki gerekçeyle tahliye yok

Edirne’den Türkiye’ye geçen iki Yunanistan askeri için tutukluluğa devam kararı çıktı.
Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 25 yaşındaki teğmen Angelos Mitretodis ve 29 yaşındaki astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart’ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti.
Türk askerlerince yakalanan Yunan askerleri daha sonra tutuklanarak Edirne’deki cezaevine gönderilmişti. Askerlerin üzerlerindeki cep telefonları ve harici belleklerde casusluk bilgileri bulunduğu öne sürülmüştü.
İki gerekçeyle tahliye yok
Edirne 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, 30 günde bir gerçekleştirilen ‘tutukluluk değerlendirmesi’ni dün yaptı.
Askerlerin kaçma şüphesi ve Türkiye’de ikametlerinin bulunmaması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına kararı verildi.
Askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, tutukluluğunun kaldırılması için bugün karara itiraz etti.