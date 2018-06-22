Turnuvalarda ilk: Brezilya maçında penaltı video hakem kararıyla iptal edildi

Rusya 2018’de bir ilk gerçekleşti. Kosta Rika maçının 78’inci dakikasında Brezilya’nın kazandığı penaltı, video uygulamasıyla iptal edildi.

0-0 devam eden maçın 78’inci dakikasına Brezilyalı futbolcu Neymar ceza sahasında düşürülünce maçın hakemi tarafından penaltı kararı verildi. Ancak devreye giren VAR’ın uyarısıyla pozisyonun tekrarını izleyen hakem penaltıyı iptal etti.

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Maç 2-0 Brezilya’nın üstünlüğüyle sona erdi.

VAR geçtiğimiz sezon İtalya Seria A ve Almanya Bundesliga’daki deneme süreçlerinin ardından ilk defa bir turnuvada kullanılıyor.

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Sistem, hakemlerin verdikleri önemli kararların bir video ekran desteğiyle anında gözden geçirebilmesini sağlıyor.

Turnuvanın şimdiye kadar oynanan maçlarında verilen 11 penaltı kararı Rusya 2018’i bu alandaki rekoru kırmaya şimdiden aday haline getirdi. Rekor, 18 penaltı kararıyla Fransa 98’de. Rusya’da şimdiye kadar çalınan 11 penaltının üçü ilk etapta verilmeyip VAR değerlendirilmesi sonucu beyaz noktaya gidildi.