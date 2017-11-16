Türkiye’nin iklim koruma notu: Çok kötü

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56 ülke ve Avrupa Birliği’nin iklimi korumaya yönelik performansını ortaya koyan bir raporda ‘çok kötü’ notu verilen Türkiye 47’nci sırada yer aldı.

İsveç zirvede

Germanwatch adlı örgütün Bonn’daki Dünya İklim Konferansı’nda sunduğu raporda ülkeler ‘çok iyi, iyi, orta, kötü ve çok kötü’ olarak notlandı.

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Hiçbir ülke ‘çok iyi’ kategorisinde yer almayı başaramadığı için listede ilk üç sıra boş kaldı. Bunun nedeni 56 ülke ve AB’nin 2015 yılında Paris’de imzalanan İklim Anlaşması’nın öngördüğü hedeflere ulaşmak için yeterince çaba göstermemesi.

Son bir yılda iklimi korumak için en iyi performansı gösteren ülkeler İsveç, Litvanya ve Fas olarak belirlendi.

Türkiye’nin notu neden kırık?

100 üzerinden 40,02 puan alabilen Türkiye, düşük hedefler koyma, zayıf uygulama, ülke içinde yetersiz politik önlemler alma ve uluslararası iklim politikalarında zayıf performans göstermekle eleştirildi. Sera gazı emisyonu ve enerji tüketimindeki artış da kötü nota etki etti.

Türkiye’deki olumlu gelişme ise yenilenebilir enerji alanında son yıllarda atılan adımlar.

Listede ‘iyi’ notu alarak 74,32 puanla en iyi performansı gösteren İsveç’in ise bir sanayi ülkesi için düşük sera gazı emisyonuna sahip olduğu vurgulandı. İsveç ayrıca her yıl çok sayıda ağaç dikerek havadaki karbondioksit değerini neredeyse sıfıra indirmiş.

İsveç’in 2045 yılına dek karbon nötrü olma hedefi koyması da sıralamadaki konumuna etki etti.

Emisyon değeri en düşük ülke Fas

Listede İsveç’i, Litvanya takip etti. Litvanya, özellikle yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların artırılması ve uluslararası iklim politikaları olmak üzere her kategoride ‘iyi’ not aldı.

Litvanya’yı ise Kuzey Afrika ülkesi Fas takip etti. Fas’ın son yıllarda güneş ve rüzgar enerjisini büyük miktarda yatırım yaptığı vurgulandı. İncelenen ülkeler arasında kişi başına düşen ortalama emisyon değerinin en düşük olduğu ülke de Fas. Fas’ın gelişmekte olan diğer ülkelere kıyasla karbondioksit salınımının da yavaş arttığı kaydedildi.

Çin ‘kötü’, ABD ‘çok kötü’, Suudi Arabisten en kötü

En fazla karbondioksit salınımına yol açan Çin, ‘kötü’ notla 41’nci sırada yer alırken ABD ‘çok kötü’ notuyla Türkiye’nin dokuz sıra gerisinde 56’ncı sırada yer buldu.

İklimi koruma konusunda en kötü performansı gösteren ülke ise Suudi Arabistan.