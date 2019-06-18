Türkiye’den Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemisi: Temmuzda çalışmaya başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz’u perşembe günü uğurlayacaklarını ve temmuz başında KKTC’den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondaja başlanacağını söyledi.

Temsili (Fotoğraf: DHA)

Japonya’da AA’nın sorularını yanıtlayan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin ikinci sondajını Finike-1 aldı sahada devam ettiğini belirtti. Derinliğinin 2 bin 300 metre civarında olduğunu aktaran Dönmez şunları söyledi:

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“Şu anda da sondajımız 3 bin metreleri aşmış durumda. Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin-5 bin 500 metre seviyesine inmek. Yaklaşık 100-120 günlük bir iş programımız var. Temmuz sonuna doğru hedeflenen noktaya ulaşmış olacağız. Tabii başından beri söylediğimiz bir şey var. Bu işin garantisi yok. Sondaj yapmadan ne var ne yok bilme imkanımız yok. Ümitliyiz tabii orada da. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi enerji denkleminin dışına atmaya çalışanlar, Türkiyesiz realist bir çözümün olmadığının farkında ama ifade edemiyorlar.”

‘KKTC’den alınan ruhsat sahası‘

KKTC’nin haklarını da sonuna kadar savunacaklarını ifade ettiklerini söyleyen Dönmez, adil bir paylaşımdan yana olduklarını vurguladı.

Uluslararası hukuka uygun olarak tüm işlemlerin devam ettirildiğini ve bundan sonra da kararlılıkla bunun sürdürüleceğine dikkati çeken Dönmez, “İkinci gemimiz de hazırlanmak üzere. Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım ve upgrade çalışmaları devam ediyor. Perşembe günü uğurlayacağız. Temmuz başı gibi KKTC’den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak” diye konuştu.

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‘Son derece teknolojik bir operasyon‘

Dönmez, bu lokasyonların tespit edilirken yoğun ve detaylı çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Uzmanlar değerlendiriyor, yerine göre dışarıdan destek, servis almak suretiyle yapılan çalışmaların teyidi ve doğruluğu sağlanmış oluyor, ondan sonra lokasyona karar verilmiş oluyor. Son derece teknolojik bir operasyon. Bu iki gemimizde zaten dünyada bu çapta bu özellikteki 15-16 gemiden birisi.”

Operasyonları büyük oranda yerli personelle yaptıklarına ve yerlileşme oranının gittikçe arttığına da işaret eden Dönmez, “Hem Yavuz’la hem Fatih’le gerek Akdeniz’de gerekse Karadeniz’de bu sondajlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Aynı zamanda iki tane sismik araştırma gemisi olduğunu anımsatan Dönmez, bunlardan Barbaros Hayrettin Paşa’nın şu anda adanın güneyinde gerek KKTC’den almış olduğu ruhsat alanını ve gerekse kendi verdikleri ruhsat alanlarında sismik aramalarına, araştırmalarına devam ettiğini belirtti.

Dönmez, MTA’ya ait Oruç Reis Gemisi’nin ise bir süre Karadeniz’de çalıştığını hatırlatarak, “Şu anda o da Marmara’da hidrokarbon rezervlerini araştırma çalışmalarına devam ediyor. Özetle iki sismik arama gemimiz, iki de sondaj gemimizle bize ait sularda, kıta sahalarımızda hidrokarbon zenginliğimiz varsa arayıp, bulmak için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz” dedi.