‘Türkiye-İsrail anlaşmaları iptal edilsin’ önergesine AKP’den ret

Türkiye’nin İsrail’le yaptığı anlaşmaların iptalini isteyen önergenin reddedildiği bildirildi.
Önergenin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmediğini CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker Twitter hesabından duyurdu.
Şeker, Filistinlilerin katledilmesi sonrası önergenin Meclis’e sunulduğunu belirterek iptali istenen anlaşmalar arasında Mavi Marmara anlaşması olduğunu söyledi.
CHP’li vekil, önergenin AKP oylarıyla kabul edilmediğini belirterek “AKP ‘İsrail’le anlaşmaya devam’ dedi” ifadelerini kullandı.
ABD, Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdığı elçiliğini 15 Mayıs’ta törenle açmıştı. Açılışla eş zamanlı olarak Gazze Şeridi ve Ramallah’ta Filistinliler sokaklara çıkıp kararı protesto etmişti.
Şimdiye dek 60’ın üzerinde Filistinli İsrail’in saldırısı sonrası hayatını kaybetmiş, 3 bine yakını da yaralanmıştı