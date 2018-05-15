‘Türkiye-İsrail anlaşmaları iptal edilsin’ önergesine AKP’den ret

İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi ve ekledi: “Anadil insanlar için çok önemli. Buna saygı duyulmalı.”