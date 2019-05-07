Diken

Yaramazlara biraz batar!

Turizmcilerden İstanbullulara: Oyunuzu kullanıp tatile öyle çıkın

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İstanbullulara oy kullanıp tatile gitme çağrısında bulundu.

Fotoğraf: DHA

Bülbüloğlu, İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı sonrası sosyal medya ve bazı yayın organlarında erken rezervasyon için başvuran tatilcilerin erteleme veya iptal yoluna gittiği yönündeki açıklamaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Reklam

Güney Ege’de şimdiye kadar iptal olmadığını belirten Bülbüloğlu şöyle devam etti: “Özellikle dokuz günlük bayram tatilinde ön rezervasyonlar var ve iptaller yok. Sağlıklı bir seçim olmasını, insanlarımızın oylarını kullanıp, seçimden sonra gelmelerini tercih ediyoruz.”

Bülbüloğlu, 2018 sezonunun iyi geçtiğini, bu yılki turizm sezonun da iyi geçmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Pegasus’tan 23 Haziran için kesintisiz iade ve iptal hakkı

SON HABERLER

Vatan Partisi’nin İstanbul adayı: Tutumumuz CHP’ye bağlı

Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’ın Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini, Türkiye Komünist Partisi’nin 23 Haziran’da aday göstermeyeceğini açıklamasından sonra Vatan Partisi’nin adayından da İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklama geldi.

AB, YSK kararını ‘son derece politik’ buldu

Avrupa Birliği (AB), Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yeniden yapılmasına ilişkin kararını ‘son derece politik’ buldu. AB KHK’lı adaylara mazbata verilmemesini de eleştirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...