Turizmcilerden İstanbullulara: Oyunuzu kullanıp tatile öyle çıkın

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İstanbullulara oy kullanıp tatile gitme çağrısında bulundu.

Fotoğraf: DHA

Bülbüloğlu, İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı sonrası sosyal medya ve bazı yayın organlarında erken rezervasyon için başvuran tatilcilerin erteleme veya iptal yoluna gittiği yönündeki açıklamaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Güney Ege’de şimdiye kadar iptal olmadığını belirten Bülbüloğlu şöyle devam etti: “Özellikle dokuz günlük bayram tatilinde ön rezervasyonlar var ve iptaller yok. Sağlıklı bir seçim olmasını, insanlarımızın oylarını kullanıp, seçimden sonra gelmelerini tercih ediyoruz.”

Bülbüloğlu, 2018 sezonunun iyi geçtiğini, bu yılki turizm sezonun da iyi geçmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.