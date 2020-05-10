Turizm bakanı: ‘Sağlıklı turizm sertifikasyon programı’ başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bu sene turizm sektöründe uygulanacak adımların yer aldığı ‘Sağlıklı turizm sertifikasyon programı’nın başlatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sertifikasyon programı ‘yolcu sağlığı ve güvenliği’, ‘çalışan sağlığı ve güvenliği’, ‘tesislerde alınan önlemler’ ve ‘ulaşım araçlarında alınan önlemler’ olmak üzere dört ana başlıkta toplanıyor.

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Uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilecek sertifikayla hava yolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama ve yeme-içme tesislerinde üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiği belgelenecek.

Söz konusu sertifikasyonu alan tesisler 1 Haziran’dan itibaren bakanlığın internet sayfasından açıklanacak.

‘Otellerin yarısını açarsak iyi bir dönem geçirmiş oluruz’

Ayrıca CNN Türk’te Hakan Çelik’in konuğu olan bakan, bu yıl turizm döneminde “Otellerin yüzde 50-60’ını açabilirsek iyi bir dönem geçirmiş oluruz” dedi.

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‘Öncelik fiyat değil hareketlilik’

Konaklama fiyatlarına da değinen Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sene öncelik fiyat değil hareketi başlatmak olacaktır. İkinci, üçüncü aşamada fiyat hesabı yapılır ama şu aşamada bunu kimsenin düşüneceğini zannetmiyorum.”