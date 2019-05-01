‘Turistik’ Doğu Ekspresi 29 Mayıs’ta seferlere başlıyor

Daha önce hazırlıklarına başlandığı duyurulan ‘turistik’ Doğu Ekspresi ilk seferini 29 Mayıs’ta yapacak.

Fotoğraflar: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 25 Şubat’ta yaptığı açıklamasında, “Doğu Ekspresi amacı dışında kullanılıyor” diyerek turizme hizmet edecek yeni bir treni hizmete alacaklarını duyurmuştu.

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AA’nın haberine göre, işte o yeni tren 29 Mayıs’ta ilk seferini yapacak.

Tamamı yataklı vagon

‘Turistik Doğu Ekspresi’ projesinde gelinen noktaya dair bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakan Ersoy ile yaptıkları görüşmeler neticesinde, yeni trenin 29 Mayıs tarihinde Ankara’dan Kars’a ilk seferini yapması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Turhan, Turistik Doğu Ekspresi’nin, 120 kişi kapasiteli olacağı ve tamamının yataklı vagondan oluşacağını aktardı.

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Ulaştırma bakanı ayrıca, Ankara-Kars parkurunun 27 saatte tamamlanacağını belirtti.

Söz konusu trenin bilet fiyatlarına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.