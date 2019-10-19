Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tunceli’de 30 gün eylem yasağı

 Tunceli’de bir ay boyunca eylem yapmak yasaklandı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, TSK’nın Suriye’de YPG ve IŞİD’e karşı Barış Pınarı Harekatı’nı sürdürdüğü dile getirildi.

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Açıklamada, ‘harekatla birlikte terör örgütüne sempati duyan kitlenin, harekata tepki gösterme amacıyla eylem çağrısı yaptığı yaptığı’ dile getirildi.

Açıklamaya göre valilik ve kaymakamlığın uygun gördüğü etkinlikler hariç hiçbir eylem 18 Ekim-16 Kasım tarihlerde yapılamayacak.

Yasağa tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma ile konferans dahil.

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