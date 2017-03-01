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Tüm nedenler insan kaynaklı: Karadeniz’deki 161 balık türünden 59’u yok oldu

 

Karadeniz’deki 161 balık türünden 59’unun yok olduğu bildirildi.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre Düzce’de ‘Karadeniz’de nesli tükenmek üzere olan canlı türleri, sebepleri ve alınacak önlemler’ konulu panel düzenlendi.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Karadeniz Ereğli Sorumlusu Nilgün Durak, denizdeki 59 balık türünün tükendiğine dikkat çekerek acilen önlem alınması gerektiğini aktardı.

Deniz Temiz Derneği’nden Osman Siral Tezel, gemiler aracılığıyla transfer edilen bazı denizanası türlerinin balık yumurtaları ve hamsiyle beslenmelerini, aşırı veya trolle avlanmayı, kum midyesi için yapılan dip taramalarını, kirlilik ve kimyasal atıkları, türlerin azalma nedeni olarak gösterdi.

Milli dalgıç Volkan Demircioğlu, türlerin azalmasında biliçsiz avlanmanın önemli yer tuttuğunu söyledi.

Köpekbalıkları da tehlikede

Çok zor üreyen ve ancak temiz denizlerde yaşayabilen köpekbalıklarının dahi balıkçı ağlarına takıldıklarından yok olma tehlikesi geçirdiğine dikkati çeken Demircioğlu, köpekbalıklarını bekleyen diğer tehlikenin de Uzakdoğu pazarına kuyruk ve solungaçlarının satılması olduğunu anlattı.

Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, Karadeniz’deki türlerin azalmasındaki en büyük etkenin aşırı avlanma ve çevre kirliliği olduğunu kaydetti.

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