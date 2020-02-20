Tüfekle vurulan flamingoya tedavi

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bir lokantanın bahçesinde tüfekle vurulmuş, yaralı halde bulunan flamingo tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

Ortaköy ilçesinde oturan Musa Kocagöl, lokantasının bahçesinde gördüğü flamingonun uçamadığını ve yaralı olduğunu fark ederek Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi.

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Ekip, tüfekle kanadından vurulduğu belirlenen flamingoyu Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürdü. Tedaviye alınan flamingonun kırıldığı belirlenen kanadındaki saçmalar çıkarıldı.

Flamingonun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.