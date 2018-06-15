TTB: Suruç’ta çatışma sonrası hastanede saldırılar devam etti, güvenlik açığı var

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Suruç’ta AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında çıkan ve dört kişinin hayatın kaybettiği saldırıyla ilgili, Suruç Devlet Hastanesi’nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini ve ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleştiğini duyurdu.

Saldırıda sekiz kişi de yaralanmıştı.

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TTB, “Hastanelerin güvenliği sağlansın” başlıklı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Yaşanılan çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi’nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda yaralıların çevredeki devlet hastanelerine sevki için 112 ambulanslarının hizmet vermesinin engellendiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanılan bu kaygı verici olay, hastanenin sağlık hizmeti vermesinin engellendiğini ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanamadığını göstermektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ve Şanlıurfa Valiliği’nin bir an önce bölgedeki sağlık kurumlarının hizmetlerini yapabilmesine yönelik gerekli önlemleri almasını ve kamuoyunu tatmin edici bir bilgilendirme yapmasını talep ediyoruz.”

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı da Twitter’dan, hastanede tahrip edilen kameraların görüntüsünü paylaştı:

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Suruç’da hastanede kameralar tahrip edilmiş, saldırı planlı görünüyor! pic.twitter.com/p3xIhNkBpr — Sebnem KorurFincanci (@SKorurFincanci) June 14, 2018