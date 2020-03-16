TTB: Salgın ciddi boyutlara ulaşabilir, ‘corona’ poliklinikleri oluşturulmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, son birkaç gündeki görüntünün corono virüsü salgının ciddi boyutlara ulaşabileceğini gösterdiğini belirterek, “Hekimler içinde büyük bir infial var, hastalarının olduğunu biliyorlar bunlar açıklanmıyor, ekipman eksikliği var” dedi.

TTB Başkanı Sinan Adıyaman, KLİMİK Derneği’nden Prof. Dr. Özlem Azap ve TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz corona virüsü salgını hakkında basın açıklaması düzenledi.

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Hastalığın diğer ülkelerdeki artış hızına bakıldığında, önümüzdeki birkaç hafta içinde vaka sayısında artışlar görüleceğini söyleyen TTB Başkanı Adıyaman, “Önümüzdeki iki hafta çok kritik. gerekli önlemleri hayata geçirmemiz gerekiyor’’ diyerek alınması gereken önlemleri sıraladı.

‘Vaka sayısı daha fazla’

Gerekli önlemlerin zamanında alınması durumunda ‘sokağa çıkma yasağı’ tarzı önlemlere ihtiyacın olmayacağını söyleyen Adıyaman şu ifadeleri kullandı: “TTB’nin her yerde kolları var. Bize 24 saat ulaşabiliyorlar. Bizim aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde. Yapılan testle, virüs tespit edilen hasta sayısı arasında fark varsa bu ciddi bir problemdir. Bunun sağlık çalışanları açısından da toplum sağlığı açısından da büyük sakıncaları vardır.’’

‘Karantinaya uygun olmayan yerler kullanıldı’

Sağlık Bakanlığı’nın TTB ve derneklerle bu süreci beraber yürütmesi gerektiğini söyleyen Adıyaman, ‘‘Önümüzdeki hafta bu sayılar hızla artacak. Bunu biz söylemiyoruz bilimsel veriler bunu söylüyor. Önlemlerin alınmadığını görüyoruz’’ dedi.

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Umre’den gelen 10 bin kişiden 4 bininin karantinaya alındığını, geriye kalanının ise Türkiye’ye yayıldığını söyleyen Adıyaman, ‘‘Gece 2’de mi bu insanları karantinaya almaya karar verdiniz? İnsanlar karantinaya uygun olmayan yerlerde karantinaya alındı. Şeffaflık lazım’’ diye konuştu.

’65 yaşın üzerindekiler evlerinden çıkmamalı’

Son verilerin salgının ciddi boyutlara ulaşacağını gösterdiğini söyleyen Adıyaman, ‘‘Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. 65 yaşın üzerindekilerin dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Lütfen ciddi bir sorununuz yoksa hastanelere gitmeyin, sistemi kilitlemeyin” dedi.

‘Corona poliklinikleri oluşturulmalı’

Adıyaman ayrıca şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’nın bizi İstanbul ve Ankara’yla ilgili bilgilendirmesi şart. Sağlık çalışanları için tedbir almak zorundayız. Biz topluma evinizde kalın mümkünse hastaneye gitmeyin diyoruz ama kendinde belirti bulan ALO 184’ü aramalı. Buraya ulaşamayanlar için de ayrı corona polikliniği oluşturulmalı.”

‘Gerekirse tüm iş yerleri kapatılmalı’

İbadet bir süreliğine toplumsal olmaktan çıkarılıp bireysel olmalı diyen Adıyaman, ‘‘Virüsün yayılşmasını engellemek için gerekirse ulaşım, eczane, bakkallar dışında tüm işyerleri geçici olarak kapatılmalıdır’’ dedi.